Unkonventionell und ganz persönlich präsentiert sich im Frühling das Thermenresort Loipersdorf. Nach dem Motto „Eine Destination voller Möglichkeiten – für jeden Geschmack und jedes Budget das Richtige!“ geht es darum, “Bekanntes mit neuen Augen sehen und Unbekanntes mit offenen Augen entdecken.” Denn: die Thermenregion Loipersdorf hat auch abseits von Pool und Sauna viel zu bieten. Entdeckungsreisen führen zur Quelle Lautenberg, zum Picknickplatz im Weingarten Kowald, zu Schloss Tabor mit dem Kinderchor, zur Ölmühle Papst mit Verkostungsmöglichkeit und zum Buschenschank Hartinger mit Weingut Tauchmann.

Die fünf direkt an die Therme angeschlossenen 4* Hotels Stoiser, Das Sonnreich, Kowald, Leitner und Vier Jahreszeiten bieten ihren Gästen seit vielen Jahren ein beständiges Angebot, das stets am Puls der

Zeit ist. Nicht immer im Fokus sind die rund 100 Partnerbetriebe, die sich in die sanft hügelige Landschaft um die Therme einbetten und ein sehr persönliches, individuelles Urlaubserlebnis ermöglichen.

Die ungeahnten Facetten der Therme Loipersdorf, die Schätze der Region und die Besonderheiten der verschiedensten Unterkunftsmöglichkeiten im größten Thermenresort Österreichs machen Loipersdorf zur Top-Destination. Gemäß den drei Säulen Loslassen, Erleben, Stärken genießen Gäste neben hoch mineralisiertem Thermalwasser Entspannung, Lebensfreude und Kulinarik.