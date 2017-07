Achtung vor Gewittern in den Bergen

Viele Wiener zieht es im Sommer in die Berge. Doch so schön und gesund das auch ist, so gefährlich können die Berge sein. Speziell bei Schlechtwetter. Das WBB hat für die Wiener Bergfexe ein paar Tipps von den Naturfreunden eingeholt:

Über Smartphones und Tablets möglichst oft den Wetterbericht einholen.

Möglichst früh am Tag mit Wander- und Bergsteig-Touren beginnen. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr.

Bei Gefahr von Frontgewittern/Kaltfront kurze Touren mit schneller Abbruchmöglichkeit genau planen.

Berghütten und Häuser mit Blitzableitern bieten den besten Schutz.

Wer keinen festen Unterschlupft findet, sollte eine hockende, zusammengekauerte Haltung mit geschlossenen Beinen im Freien einnehmen.

Möglichst großen Abstand zu Bäumen oder Baumgruppen halten.

Mitglieder von Gruppen sollten sich weit verteilen.

Weitere praktische Tipps finden Sie auf http://www.naturfreunde.at

Ausführliche Wetterprognosen für den Alpenraum auf http://www.naturfreunde.at/wetter

Posted from Wien, Vienna, Austria.