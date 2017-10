Agentenjagd in der Innenstadt

Hitchcocks Agentenkomödie „Die 39 Stufen“ ist seit 12. Oktober in den Kammerspielen der Josefstadt (1., Rotenturmstraße 20) zu sehen. Das Publikum erwartet britischer Humor, Spaß an Tempo und Timing, Ironie und Anspielungen. Alfred Hitchcocks Film ist ein Klassiker des Kriminalgenres. Patrick Barlow hat aus dieser Vorlage einen rasant-irrwitzigen Theaterabend geschaffen: Eine Schauspielerin und drei Schauspieler schlüpfen in Windeseile in dutzende Rollen. Es wird die Geschichte eines unschuldig in einen Mord verwickelten Mannes erzählt, dem es schließlich gelingt, den Spionagering „Die 39 Stufen“ zu sprengen und sein Land zu retten.

