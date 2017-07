Aktionsteam für die Wirte der Stadt

Traditionsreiche Gaststätten in Wien mit Kultur bespielen und so die Wirte unterstützen: Das ist die Idee des Wiener-Wirtshaus-Aktionsteams. Der Favoritner Willi Heimlich hat es mit Gleichgesinnten gegründet. Regelmäßig finden jetzt in ganz Wien Lesungen, Vorführungen und Diskussionen statt. Mitte Juni etwa kamen die Besucher der ­traditionellen Gastwirtschaft Praschl in der Favoritner Quellenstraße in den ­Genuss einer Lesung des Satirikers Maximilian Zirkowitsch. Bei hervorragendem ­Gulasch wurden Schwänke aus dem österreichischen Alltag erzählt.

Alle Infos und die aktuellen Termine findet man auch online auf Facebook.