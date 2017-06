Amüsante Komödie mit Tiefgang und Lebensweisheit

Vier Freunde – Judith und Lotte, Alfred und Thomas – treffen sich in einem neu eröffneten italienischen Restaurant. Sie haben vor zwanzig Jahren einen gemeinsamen Urlaub auf Ischia verbracht. Nun sehen sie einander nach so langer Zeit wieder. Erinnerungen an damals werden wach. Es wird viel erzählt und noch mehr gelacht. Doch schon bald entwickelt sich der Abend ganz anders als geplant.