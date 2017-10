An das Wasser ­gewöhnen

Je früher, desto besser. Das Eltern-Kind-Schwimmen bietet Babys ab drei Monaten die Möglichkeit, sich durch spielerisches und sanftes Bewegen ans Wasser zu gewöhnen. Die motorische Entwicklung wird unterstützt, die Kleinen sammeln neue Eindrücke. Bei den Übungen sind die Kleinen gemeinsam mit einem Elternteil im Wasser. In Kleingruppen mit möglichst gleichaltrigen Kindern lernen die Eltern sichere Griffe und Haltetechniken und erleben, wie ihre Babys die neuen Bewegungsmöglichkeiten ausnützen.

In vier Bädern

Der ASKÖ WAT Wien bietet in den städtischen Bädern Floridsdorf, Hietzing, Brigittenau und Döbling derartiges Eltern-Kind-Schwimmen an. Eine Übersicht dieser Angebote finden Sie auf der Webseite www.askoe-wat.wien. Die Anmeldung ist direkt über die Webseite möglich. Für Fragen und Informationen zum Eltern-Kind-Schwimmen stehen Ihnen die Experten unter sportangebote@askoewat.wien oder per Telefon unter 01/22 600 17 zur Verfügung.