Auf zum Club 47!

Der Landstraßer Club 47 startet mit viel Programm für Pensionisten in den Herbst! Wer Geselligkeit und Abwechslung, Freizeitaktivitäten und musikalische Unterhaltung schätzt, ist eingeladen, am Mittwoch, 4. Oktober, um 15 Uhr zu einer Kennenlernjause in die Dietrichgasse 47 zu kommen. Dabei können Besucher auch mit dem Wahlkreisabgeordneten Kai Jan Krainer plaudern. Er beantwortet Fragen rund ums Grätzel und hat auch sonst ein offenes Ohr. Der Club 47 organisiert zudem Busreisen, Tanznachmittage, Bingospiele und vieles mehr.