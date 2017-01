Ausstellung Sonnwendviertel Ost

Im Sonnwendviertel Ost werden statt teurer Tiefgaragen zum Teil Hochgaragen errichtet. Für die Fassadengestaltung dieser Bauten wurde ein geladener Realisierungswettbewerb durchgeführt, dessen Ergebnisse nun vorliegen. In der Gebietsbetreuung Favoriten können alle Beiträge begutachtet werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Fragen zur Verfügung. Wettbewerbsgewinner ist das Projekt “Ein neues Kleid für Adele” von franz zt gmbh. Aus der Jury-Beurteilung: “Die Gestaltung ist in sich konsistent und die Elemente der Gestaltung sind schön dargestellt. Sehr positiv wird die Weiterführung der diagonalen Unterkonstruktion als Rankhilfe für die Fassadenbegrünung und das Auslaufen der Verkleidung in den Hofbereichen gesehen. Dadurch wird mit dem gleichen Fassadensystem besser auf den Unterschied Straße-Hof reagiert.”

Fassadengestaltung Hochgaragen

Ausstellung:

20.12.16-27.1.17

zu den Öffnungszeiten der Gebietsbetreuung

Gebietsbetreuung-10-Halle

10., Quellenstraße 149 (im Hof)