BackWerk eröffnet neue Filiale im 3. Bezirk

Das Franchise-Unternehmen BackWerk hat in Wien einen weiteren Standort eröffnet. Das neue Geschäft in den renovierten Räumlichkeiten des ehemaligen Fasanlwirts im dritten Bezirk ist bereits die 13. Filiale in der Bundeshauptstadt. In Österreich und Slowenien hält das Unternehmen damit bei deutlich mehr als 20 Standorten. Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen hat sich von der SB-Bäckerei-Kette inzwischen zu einem erfolgreichen “backgastronomischen” Konzept entwickelt.

Der neue Standort am Fasanplatz, Ecke Rennweg/Fasangasse, erscheint in einer angenehmen Lounge-Atmosphäre. Die Nachfrage nach fertig zubereiteten, aber frischen und gesunden Snacks steigt immer mehr und somit bäckt die Selbstbedienungs-Bäckerei laufend frisch. Kunden haben die Auswahl aus über 100 Produkten und profitieren durch die Selbstbedienung von deutlich günstigeren Preisen.

Wir verlosen 3×2 Mittagessen bestehend aus jeweils einer Speise und einem Getränk nach Wahl!

Gültig im BackWerk Fasanplatz