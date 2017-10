Nick Cave & The Bad Seeds gastieren endlich wieder in Wien. In der Stadthalle kommen heimische Fans am 1. November erstmals in den Live-Genuss des neuen Albums „Skeleton Tree“, zusammen mit Klassikern und Hits. Wer von dem Bühnen-Berserker gar nicht genug bekommen kann, dem sei die neue Graphic Novel „Nick Cave – Mercy on Me“ empfohlen.

