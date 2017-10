BuchMarkt in Meidling

Bücherwürmer aufgepasst! Österreichs größter Markt für gebrauchte und antiquarische Bücher findet am 5. November in der Berufsschule Längenfeldgasse statt. Auf über 1.200 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden Bücher, Zeitschriften und andere Druckwerke in allen Preislagen angeboten. Der BuchMarkt Wien findet diesmal unter dem Motto „Karikatur“ statt. Zu Gast ist der Karikaturist Ray Van Stift alias Raimund Pulz, er wird vor Ort Zeichnungen anfertigen.

Datum: Sonntag, 5.11.2017

Zeit: 10-16 Uhr

Ort: Festsaal der Berufsschule Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Eintritt: 4€ pro Person

Infos: www.buchmarkt.wien

© Joanna Pianka