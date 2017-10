Bücherhits in der Pfarre Breitenfeld

Egal ob die Klassiker der Literaturgeschichte, ein spannender Krimi oder die Abenteuer

im Kopf beim Lesen eines Kinderbuchs – Bücher in allen Formen haben immer Hochsaison. Besonders auf Flohmärkten gibt es oft die Möglichkeit, tolle Bücher um wenig Geld zu ­erstehen.

Schmökern erlaubt

Für alle Bücherfans gibt es am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 15 Uhr die Chance, sich beim traditionellen Bücherflohmarkt in der Pfarre Breitenfeld (8., Uhlplatz 6) mit Lesestoff für die Herbst- und Wintermonate einzudecken. Neben einer breiten Auswahl an Büchern – von Romanen über Sach- und Kochbücher bis hin zu ­fremdsprachiger Literatur –wartet auf Besucher auch eine ­gemütliche Leseecke zum Schmökern mit Kaffee, Tee und ­Kuchen.