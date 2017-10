Bürger gestalten ihre Grünoasen

Sicherheit, Bäume und Wasser wünschen sich Bewohner in den Parks der Wohnumgebung. Der kleine Sechterpark wird nach ­Ankauf eines angren­zenden Grundstücks durch die Stadt beträchtlich erweitert. Bereits im Mai lud Bezirksvorsteherin Gab­riele Votava zu einem ­Bürgerforum vor Ort und stellte mit Unterstützung der Gebietsbetreuung eine ­Grobplanung vor.

Ruhe bevorzugt

Die Anrainer brachten zahlreiche Ideen und Wünsche ein. Das Ergebnis wurde nun präsentiert und die MA 42 (Stadtgärten) mit der Planung beauftragt. Mit einer Investition von € 400.000 werden ein Zaun errichtet, Wasserspender aufgestellt und zusätz­lich acht schattenspendende Bäume ­gepflanzt.

Erstmals in Meidling wird in einem Park auch ein Spielplatz errichtet, der für Kinder mit eingeschränkter Beweglichkeit geeignet ist. Regen Zuspruch fanden auch die geplan­ten Nachbarschafts­gärten. Anfang 2018 plant die BV eine Bürgerbeteiligung zum Vivenotpark, der in erster Linie eine Grün- und ­­Ruhezone werden soll.