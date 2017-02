Burger in der Super-Bowl-Nacht

Am 5. Februar nehmen Football-Fans aus aller Welt im NRG Stadium Platz und das amerikanische Houston wird zur “Arena” zwischen Offense und Defense. Während noch nicht feststeht, welche Mannschaft das Rennen beim 51. Super Bowl macht und die 10 Yards bis zur gegnerischen Endzone zurücklegt, ist eines ganz klar: zu einem richtigen Touchdown im Stadium gehören Real American Burger.

Auch in den Wiener Wohnzimmern sorgen Hamburger, Cheeseburger und Co. für Houston-Stimmung am großen Abend – im Vorjahr wurden zum Super Bowl in Österreich über 1.900 Mahlzeiten auf mjam.at bestellt. Nun verrät der Online-Essenslieferservice, welche beliebten Burgerlokale bis spät in die Nacht geöffnet haben und pünktlich zur Super Bowl Night nachhause liefern.

