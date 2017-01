Chinesischer Nationalcircus zeigt Hongkong-Show

Neues Programm, neue Wunder! Auch in der kommenden Saison wird die Einheit von Körper, Geist und Seele durch die Ausnahmeartisten des Chinesischen Nationalcircus einem europäischen Publikum nähergebracht. Nachdem der Chinesische Nationalcircus in den letzten Jahren anhand von Geschichten über legendäre Städte und Metropolen Chinas, deren faszinierende Kultur einer breiten Besucherschicht zugänglich gemacht hat, wird an dieser Serie festgehalten. Daher folgt nun nach den Shows “Shanghai Nights”, “Verbotene Stadt” und “Chinatown” der letzte noch fehlende Hotspot aus dem Reich der Mitte: Hongkong!

Wir verlosen 3×2 Tickets!

Wann: 21.3.2017, 20 Uhr

Wo: Wiener Stadthalle, Halle F

Tickets: www.stadthalle.com oder 01/79 999 79

© Chinesischer Nationalcircus/ Sporer

Einsendeschluss für die Gewinnspielteilnahme: 6.3.2017