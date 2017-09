Comics und Star Wars erwachen zum Leben

Star Wars Special, Cosplay und Stargäste: Am 30. September und 1. Oktober findet die Vienna COMIX in der MGC-Halle (3., Modecenterstraße 22) statt. Dort stehen Comic- und Star Wars-Fans im Mittelpunkt. Das größte Fan-Event Österreichs ist Szene-Treffpunkt, Ort zum Comics-Shoppen, Showstage für Cosplayer und ein Erlebnis für die ganze Familie. Neben den geladenen Zeichnern aus dem In- und Ausland wurde ein weiterer Saal Nachwuchs-Künstler kostenlos zur Verfügung gestellt. Über 140 Aussteller und Verkaufsstände aus Europa füllen eine der größten Verkaufshallen zum Thema Comics, Merchandise, Star Wars, LEGO und Figuren. Mehr Infos gibt’s unter www.viennacomix.at.

© Karolina Golab