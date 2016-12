Das “Naturhistorische” leuchtet

Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz präsentiert sich bis 31.12. in einem stimmungsvollen Licht: Sobald die Dämmerung herein bricht, erstrahlt die Front des Naturhistorischen Museums in farbenfrohem Glanz. Mit einer Projektion von „Lichttapete“ wird die Museumsfront über 170 Meter Breite durch wechselnden Dia-Projektionen beleuchtet und so stimmungsvoll in Szene gesetzt. Die kunstvollen Bilderwelten sind täglich von Einbruch der Dämmerung bis 22 Uhr zu sehen.