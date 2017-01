Das vormagazin live auf der Bühne

Was wäre, wenn ein Magazin und all seine Formate für einen Abend lebendig würden? Wenn man über die Themen, Geschichten und Menschen nicht nur liest, sondern sie live auf der Bühne erlebt? Das hat sich das vormagazin gefragt und will es mit der “VORstellung” ausprobieren.

Am 16. Februar können Sie in einer 90-minütigen Show live erleben, wie die Rubrik „Ausgesprochen ohne Worte“, wie der Word-Rap und das Interview des Monats entstehen. Vor allem aber haben Sie die Möglichkeit, nicht nur die Nebenfiguren, sondern all jene Kulturschaffenden, Künstler und andersartig in der Ostregion Engagierte kennenzulernen, die Sie im kommenden Jahr besonders im Auge behalten sollten. Freuen Sie sich auf den Nino aus Wien, auf Lisa Eckhart, Tricky Niki, Thomas Raab und viele mehr.

Es gibt Goodies der Kooperationspartner, außerdem eine Reise und andere spannende Preise zu gewinnen. Durch den Abend führt Poetry-Slammer Henrik Szanto.

Infos

Wann: Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr

Wo: Volkstheater

Tickets: 01/521 11-400 oder volkstheater.at