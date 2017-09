Der Frühling verwelkt nie

Mit der Eröffnung des „FLORarium“ unmittelbar neben dem vor Monaten gesperrten Blumengeschäft „Leidenfrost“ haben sich die gelernten Floristinnen Alma und Danijela einen Lebenstraum erfüllt. Ihr Blumenladen in der Herbeckstraße 73 soll nicht nur der schönste sein, man will auch die Blumenkunst neu erblühen lassen und die Kommunikation mit den Währingern beflügeln. Letzterem Anliegen dient auch ein Sofa mitten im Laden, in dem man sich ausruhen und die Blütendüfte genießen kann.

Plus Gratis-Kaffee

Wer will, bekommt auch einen Kaffee. Gratis natürlich. „Wir lieben, was wir tun, und wollen auch andere Menschen mit dieser Leidenschaft für Blumen und Kreatives begeistern“, erklärt Alma ihre Intention. Geöffnet ist werktags von 8 bis 19 Uhr, an Wochenenden von 9 bis 17 Uhr.