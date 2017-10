Last Minute Tickets für „Der Gott des Gemetzels“!

Ein moderner Klassiker von Yasmina Reza auf der Bühne Berndorf: In „Der Gott des Gemetzels“ schlägt ein Bub beim Streit im Park seinem Kameraden zwei Zähne aus. Nun treffen sich die Elternpaare, um in Ruhe zu besprechen, wie man pädagogisch richtig auf die Kinder einwirken kann. Aber schon bei der Schuldfrage sind die Parteien unterschiedlicher Auffassung – und auch innerhalb der beiden Paarbeziehungen brodelt Konfliktpotenzial. Das Stück ist mit den Schauspielern Maddalena Hirschal, Stefano Bernardin, Alexander Jagsch und Kristina Sprenger top besetzt. Die Premiere war am 12. Oktober im Stadttheater Berndorf.

Karten für den 26., 27. und 28. Oktober finden Sie hier!

Wir verlosen 2×2 Tickets für den 28. Oktober!

E-Mail-Adresse



Stadttheater Berndorf | Kislingerplatz 6, 2560 Berndorf