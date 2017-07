Die Fledermaus mit Batman & Superman!

Klar, wenn in Otta­kring das 125-Jahre-Jubiläum gefeiert wird, dann rennt der Schmäh. Mit genau diesem „erschlug“ WBB-Autor ­Dieter Chmelar förmlich das ­Publikum, als er frohlockte: „Lauter Erz-Ottakringer. Unser Bezirk hat ja die Form einer Fledermaus. Insofern ist der Bezirksvorsteher der Batman. Und der Bürgermeister ist der Superman …“

„Wan net …“

Viel wurde gesungen, ­gelacht und getratscht. Joesi Prokopetz, noch so ein Erz-Otta­kringer, meinte: „Dem Herrn Prokop fehlt ja nur das ‚etz‘!“ Wienerlied-Gigant Horst Chmelar huldigte dem Bürgermeister mit sehr persönlichen Worten: „Ich bin an deiner Seite. Wenn du willst, sing ich dir was: Wan net, mei Klana! Danke für alles, Herr Bürgermeister!“

© Stefan Diesner