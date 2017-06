Die gelbe Lauf-Welle!

Da wiehern die Starter! Auf dem Boden der historischen Trabrennbahn Krieau ist der neue Start-Ziel-Bereich des X-Cross-Run am 10. Juni. Und mittendrin statt nur dabei sind wieder dutzende Starter in gelben WBB-Leibchen, die durch den Gittergraben robben, durch Reifen krabbeln und über die Wasserrutsche gleiten. Wenn es ab 10 Uhr über die 5-Kilometer-Distanz heißt: „Are You Really Strong Enough?“

Wer im WBB-Team dabei sein will, sollte sich beeilen. Schicken Sie Ihre Bewerbung an gewinn@wienerbezirksblatt.at. Ein paar Gratis-Plätze sind noch frei. Wer normal buchen möchte, kann das ­online über www.xcrossrun.at noch bis 31. Mai tun. Die Startnummernausgabe ist am Freitag davor (9.6.) von 14 bis 19 Uhr bzw. am Samstag ab 8.30 Uhr ­direkt am Eventgelände. Es gibt Blockstarts ab 10 Uhr.