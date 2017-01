Die größten Hits der Musicalgeschichte

Am 5. Februar gastiert die wunderschöne und aufwändig inszenierte Musical-Produktion “The Best of Musical” in der Stadthalle. Original-Darsteller und Top-Solisten aus dem Londoner West End sowie zahlreiche Tänzer werden die schönsten Musicalhits aller Zeiten präsentieren. Über 250 farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen nehmen die Zuschauer mit zu den beeindruckendsten Momenten der Musical-Geschichte.

Es werden beispielsweise Mega-Hits aus dem Michael-Jackson-Musical “Thriller”, aus “We Will Rock You”, dem Originalmusical von Queen und Ben Elton, oder aus Roman Polanskis “Tanz der Vampire” präsentiert. Auch die Highlights aus “Elisabeth”, “Der König der Löwen”, “Ich war noch niemals in New York”, “Starlight Express”, “Das Phantom der Oper” oder “Cats” werden zu sehen sein. Angereichert mit Anekdoten und Hintergrundinformationen in einer Moderation erlebt der Zuschauer eine Zeitreise durch die Welt der Musicals.

Wann: 5.2.2017, 20 Uhr

Wo: Wiener Stadthalle, Halle F

Tickets: online unter www.oeticket.com oder telefonisch unter 01/96096