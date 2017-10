Eine Messe für Senioren

Bereits zum sechsten Mal findet am 4. Oktober von 11 bis 18 Uhr die Wiedner Seniorenmesse in der Bezirksvorstehung Wieden (Favoritenstraße 18) statt. Bei freiem Eintritt stellt eine Vielzahl an Institutionen und Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. „Wir möchten Sie herzlich zur 6. Wiedner Messe für ­Seniorinnen und Senioren einladen. Bei freiem Eintitt ­erwarten Sie ein informatives Programm und viele Schwerpunkte und Themen rund um Gesundheit, Bildung, Sicherheit und Freizeit. Mit etwas Glück gewinnen Sie bei unserem Glücksrad einen unserer Preise“, freut sich der Wiedner Bezirksvorsteher Leopold Plasch auf die Seniorenmesse. Eingebettet ist die Messe in ein informatves Rahmenprogramm, bei dem Experten aus unterschiedlichen Branchen in Fachvorträgen ihr Wissen ­vermitteln.