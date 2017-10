Einmal um die Welt

Nach 40 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten, schlägt Michael Schottenberg eine neue Richtung ein. Mit nichts als einem Rucksack bepackt, reiste der Ex-Volkstheater-Direktor rund um die Welt, um seinen Fans nun von seinen Abenteuern berichten zu können – u. a. am 2. November in der VHS Brigittenau (20., Raffaelgasse 11), am 24. November im Volksheim Groß-Jedlersdorf (21., Siemensstraße 17). Beginn ist um 19 Uhr.

Infos: www.vhs.at