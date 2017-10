Nach dem Erfolg in der ersten Jahreshälfte mit ausverkauften Shows in der Eden Bar lädt Soulsänger ­Jawara am 28. Oktober letztmalig in den Szene-Treffpunkt in der Liliengasse 2. Mit Gregor Gassner am Saxofon wird ein weiterer Künstler auf der Bühne stehen. Geboten werden Soul-Hits der 60er, 70er und 80er Jahre.

Tickets unter oeticket.com