Fernste Länder (er)schmecken

Thali, Momos, Pho? Wie wäre es mit einem Urlaub für den Gaumen? Die Reiseziele lauten Indien, Nepal, Thailand und Vietnam. Auf einem genuss­vollen Streifzug quer durch die Küchen Asiens führen die sachkundigen Gourmet-Guides von www.gtours.at in eine Welt voller Farben, Düfte und Gewürze. Der kulinarische Bogen der gastrosophischen Entdeckungsreise reicht vom indischen Butterhuhn über nepalesische Teig­taschen bis hin zu scharfen Thai-Spezialitäten und köstlichen vietname­sischen Suppen.

Asien-Genusstour mitten in Wien

Die nächste Asia-Genusstour beginnt am Donnerstag, dem 6. Juli 2017, um 18 Uhr. Treffpunkt ist in der Webgasse 3 in Mariahilf. Anmeldung erforderlich unter der Telefon-Nr.: 0699/12 34 70 00.

© Gabriele Klima