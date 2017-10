Fit in den Herbst am Donaukanal

Sportlich unterwegs und doch mit Spaß dabei. Das ist der Grundgedanke von Nordic Walking. Zügig und mit Stockunterstützung ­erfreut sich die Sportart immer größerer Beliebtheit.

Anfänger und „Profis“

Auch am Alsergrund frönen immer mehr Menschen in ihrer Freizeit dem Nordic Walking. Die Alsergrunder Bezirksvorstehung lädt daher am 7. Oktober um 10 Uhr zum Walking-Event auf dem Vorplatz der U-Bahn-Station Spittelau. Gegangen werden zwei Routen: eine für Anfänger mit Uferwechsel bei der Augartenbrücke und dem Spittelauer Steg (Gesamtlänge: ca. 4,5 km), eine für Fortgeschrittene mit Uferwechsel bei der Aspernbrücke und dem Spittelauer Steg (Gesamtlänge: ca. 7,4 km). Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.