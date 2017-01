Fit mit Hademar Bankhofer

Seine Fans werden sich freuen: TV-Gesundheitsexperte Hademar Bankhofer ist bei Schau TV wieder auf dem Bildschirm und das gleich mit zwei neuen Formaten. Zuerst startet Bankhofer mit zwei Spezial-Sendungen „Bankhofer Schau Spezial 1“ sowie „Bankhofer Schau Spezial 2“. In diesen beiden Sendungen, die jeweils 25 Minuten dauern, führt Moderatorin Marie-Therese Leopoldsberger-Pribil Gespräche mit Prof. Bankhofer zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Gesundheit. Es geht um die Beantwortung von Fragen aus dem Kreis der SCHAU TV-Zuschauer, die im Laufe der vergangenen Monate beim Sender eingetroffen sind. Darunter: Wie bleibe ich lange fit im Kopf? Wie kann ich meinen Organismus optimal entgiften? Wie stärke ich mein Immunsystem? Warum hat der Mineralstoff Magnesium so große Bedeutung für meinen Körper?

Geistige und körperliche Fitness

Bei den Gesprächen spielt auch Bankhofers neuestes Buch „Meine besten Jungbrunnen- Rezepte“ eine wichtige Rolle – ein Ratgeber, um bis ins hohe Alter geistig und körperlich topfit zu bleiben. Schau TV-Programmchef Rudolf Mathias will mit den beiden Spezial-Sendungen ein breites Publikum erreichen. Leopoldsberger-Pribil und Bankhofer werden auch gemeinsam nach den Spezial-Sendungen das Gesundheits- und Wellness-Magazin „Typisch Bankhofer“ moderieren. Die erste Folge von „Bankhofer Schau Spezial“ wird erstmals am Donnerstag, dem 19. Jänner um 19 Uhr ausgestrahlt und danach mehrmals wiederholt. Die zweite Folge wird am Donnerstag, dem 26. Jänner um 19 Uhr ausgestrahlt und danach ebenfalls mehrmals wiederholt.