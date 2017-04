Frauenlauf und Kinderlauf im Prater

Der 30. Österreichische Frauenlauf findet am 21. Mai 2017 im Wiener Prater statt. Frauen und Mädchen d werden gemeinsam mit Teilnehmerinnen aus mehr als 90 Nationen das besondere Jubiläum feiern. Läuferinnen und Nordic Walkerinnen, die noch dabei sein möchten, sollten sich rasch anmelden um sich noch einen Startplatz für den 21. Mai 2017 zu sichern.

Das „Fit in 12 Wochen“- Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Österreichischen Frauenlauf läuft bereits seit Ende Februar. An 48 Standorten in ganz Österreich finden die wöchentlichen Frauenlauftrainings statt, auch in Ihrer Region. Auch jetzt ist ein Einstieg in das Training jederzeit möglich! Willkommen sind Frauen und Mädchen aller Leistungsniveaus und jeden Alters. Die Frauenlauftrainings setzen auf die Kraft der Gruppe und unterstützen jede – von Anfang an. Einfach hinkommen und mitmachen. Die Treffpunkte finden sich hier.

Kinderlauf

Samstag, dem 20. Mai ist es so weit: Einen Tag vor dem Internationalen Frauenlauf mit 33.000 Teilnehmerinnen sind die Kinder dran. Start ist um 10.45 Uhr in der Prater Hauptallee, die Eröffnung findet bereits um 9.30 Uhr statt. Die Distanzen betragen je nach Altersklasse 200 bis 800 Meter, im Ziel gibt es für jedes Kind eine Medaille. Anmelden kann man sich bereits jetzt unter der Adresse www.kinderlauf.at.