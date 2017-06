Fremde Frau im Bett

„Ein Traum von Hochzeit“ soll bei den heurigen Festspielen in Berndorf für Spaß sorgen. Worum geht’s? Bill erwacht am Morgen seiner Trauung mit einem unglaublichen Kater und einer schönen Unbekannten neben sich in seiner Hochzeitssuite. Die junge Frau namens Judy erklärt ihm, sie hätten sich am Vorabend an der Bar getroffen und danach eine wunderbare Nacht zusammen verbracht. Ob er sich nicht erinnere? Zu sehen ist die turbulente Komödie von 1. August bis 3. September. Besucher dürfen sich auf Top-Mimen freuen.

Wir verlosen 5×2 Tickets für den 18. August!

Mehr Infos finden Sie unter www.buehnen-berndorf.at