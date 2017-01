Frische Haut auf der Mariahilfer Straße

Noch bis 28. Jänner hat man die Möglichkeit auf der 6., Mariahilfer Straße 66 die neue Marke “Hydro Boost” von Neutrogena kennen zu lernen. In den USA bereits erfolgreich wird es jetzt auch in Österreich den Kunden vorgestellt. Einzigartig an der Präsentation ist der Standort in Europas erstem Concept-Store. Das Geschäft, gleich bei der U3 Neubaugasse, wechselt alle paar Wochen den “Besitzer”. Marken können dort multimedial ihre Produkte vorstellen. Der Standort ist seit Ende Dezember 2014 in Betrieb.