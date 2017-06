Frischer Fisch bei NORDSEE

Seit 1899 versorgt NORDSEE die Menschen in Österreich mit frischem Fisch und köstlichen Fischprodukten. Dabei stehen Kompetenz, Begeisterung und Tradition, sowie nachhaltiger Umgang mit der Ressource Fisch im Mittelpunkt.

Große Auswahl zum Genießen

Kulinarik-Liebhaber erwartet in maritimer Atmosphäre eine Vielfalt an frischen und natürlichen Fischgerichten, knackigen Salaten oder köstlichem Sushi. Für den schnellen Hunger zwischendurch können Sie aus einem vielfältigen Sortiment an kalten und warmen Snacks wählen. Genießen Sie Fisch, Räucherfisch, diverse Feinkostsalate sowie Schalen- und Krustentiere.

Jedes Gericht auch zum Mitnehmen

Bei NORDSEE werden alle Gerichte zum Mitnehmen in 100 Prozent biologisch abbaubaren Verpackungen aus natürlichem Zuckerrohr angeboten. Auch für feierliche Anlässe kann man sich individuelle Fischplatten zusammenstellen lassen. Also einfach Lieblingsfisch mitnehmen und genießen!

