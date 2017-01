Glanzvolle Premiere in der Stadthalle

Gestern Abend feierte die neue “Holiday on Ice” Show “BELIEVE”, die noch bis zum 22. Jänner in Wien gastiert, mit zahlreichen Stargästen in der Wiener Stadthalle Premiere. Die mitreißende Lovestory hielt das Publikum mit herausragendem Eiskunstlauf und spektakulären Überraschungen bis zum romantischen Happy End in Atem.

In der modernen Romeo & Julia-Inszenierung prallen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander: die eine von Maschinen geprägt, die andere pulsierend und glamourös. Unter der künstlerischen Leitung von Eistanz-Legende Christopher Dean bietet “BELIEVE” faszinierende Akrobatik und begeistert mit waghalsigen Stunts, illuminierten Kostümen und beeindruckenden Kulissen bis die wahre Liebe siegt und es zum glanzvollen Happy End auf dem Eis kommt. Prominente Unterstützung erhält die Show von Sylvie Meis. Die bekannte TV-Moderatorin leiht “Holiday on Ice BELIEVE” ihre bezaubernde Stimme und führt aus dem Off erzählerisch durch die spannende Geschichte.

