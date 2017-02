Glassammlung im MAK

Einen Einblick in die bedeutenden Gestaltungstechniken des Glases zwischen 1780 und 1840 bietet die Ausstellung “Gläser der Empire- und Biedermeierzeit” Die umfassende Präsentation in der MAK-Ausstellungshalle versammelt 180 ausgewählte Objekte aus der MAK-Sammlung Glas und Keramik sowie rund 180 Objekte aus der Glassammlung von Christian Kuhn und rückt Biedermeierglas nach knapp einem Jahrhundert wieder in den Mittelpunkt einer MAK-Ausstellung. Sie wird parallel zur MAK-Ausstellung “Das Glas der Architekten. Wien 1900-1937” gezeigt, eine in Kooperation mit Le Stanze del Vetro, Venedig, realisierte Gesamtschau von über 300 Gläsern aus den letzten Jahrzehnten der österreichisch-ungarischen Monarchie bis zum Ende der Ersten Republik.

© MAK/Georg Mayer

Ort: MAK | 1., Stubenring 5

Ausstellungsdauer: 1. Februar – 17. April 2017

Öffnungszeiten: Dienstag 10-22 Uhr, Mittwoch-Sonntag 10-18 Uhr | Jeden Dienstag 18-22 Uhr Eintritt frei!

Eintritt: 9,90€ | ermäßigt 7,50€ | Familienkarte 13€ | Eintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre