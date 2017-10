Knifflige Suche der Tiefsee-Geister

Die frechen Glupschgeister Maggie, Luc, Bob, Al, Don und Lisa treiben in der Tiefsee allerlei Unfug. Jetzt sind mutige Geister­jäger gefragt! Welcher clevere Glupschgeist-Fischer ab fünf Jahren entdeckt in den Tiefen des Meeres die meisten Seegespenster und fischt am geschicktesten? Nachdem gewürfelt und der Krakengeist gedreht wurde, müssen alle Spieler den im Guckloch erschienenen Geist finden. Die Meeresbewohner sehen sich aber zum Verwechseln ähnlich! Für 2 – 4 Spieler, um € 29,99.

Wir verlosen 3 Exemplare des Spiels „Glupschgeister“!