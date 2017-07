Habichtkäuze im Anflug!

Kleine Vögel mit großer Mission: 30 junge Habichtskäuze werden heuer im Rahmen des Wiederansiedelungsprojektes in Österreich ins Freiland entlassen. Zwei Tiere kamen am Freitag per Sonderflug aus der Schweiz am Flughafen Wien-Schwechat an. Deutlich kürzer war die Reise für die drei Habichtskäuze aus dem Tiergarten Schönbrunn. Die kleinen Eulen werden nun von Forschern der Vetmeduni Vienna auf das Leben in den Wäldern vorbereitet.

© Vetmeduni Vienna/Georg Mair