Hochwertiges Parkett zum Verlieben

Ganz gleich, ob Sie einen neuen und qualitativ hochwertigen Parkettboden verlegt haben möchten oder ob Parkettreparaturen, Schleifarbeiten oder Versiegelungen gewünscht werden – die Parkettbodenfachfirma Haslinger erledigt pünktlich, professionell und preiswert jeden erdenklichen Kundenwunsch.

Individuelle Beratung

Der Firmenchef Manfred Haslinger kommt persönlich zum Ausmessen in die Wohnung, ins Haus oder Geschäft um einen unverbindlichen Kostenvoranschlag zu erstellen. In Wien und Umgebung werden keine Wegzeiten verrechnet, denn individuelle Beratung und Zufriedenheit der Kunden sind die größten Anliegen des Parkettbodenprofis.

Große Auswahl

Im großen Schauraum in Wien-Favoriten können Sie in aller Ruhe aus einer Vielzahl an ausgestellten Mustern und Holzarten den persönlichen Traumfußboden auswählen, die kompetenten Mitarbeiter stehen mit Rat und Tat zur Seite und helfen gerne bei der Auswahl des passenden Parkettbodens.

Haslinger Parkettboden-Spezialist

10., Angeligasse 25,

Tel.: 01/602 23 27

E-Mail: office@parkett-haslinger.at

Infos: www.haslinger-parkett.at

Die Parkettbodenspezialisten Christoph (Juniorchef), Walter (Kundenberater) und Manfred Haslinger (Firmenchef)