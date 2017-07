Hitfestival „Santa Maria“ im Museumsquartier

Die bekannteste Hits von Roland Kaiser als Musical

Auf der Insel Santa Maria spielt das turbulente Musical um fünf Freunde, die sich nach 20 Jahren in Erinnerung an alte Zeiten wieder dort treffen.Die vielen großen und bekannten Hits von Schlagerstar Roland Kaiser sind erstmals live in einem Musical zu erleben. Tolle Tanzszenen, eine kunterbunte Handlung und die malerische Kulisse versprechen ein emotionales Musical-Erlebnis. In den Hauptrollen Top-Stars wie Patricia Nessy, Elisabeth Sikora, Alfons Haider, Gregor Glanz, Susanna Hirschler, Axel Herrig, Bettina Meske und viele andere mehr.

Wir verlosen 3×2 Karten für die Vorstellung am 29. Juli im MuseumsQuartier Halle E.