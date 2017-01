Hochspannungsfest im Technischen Museum

Wien Energie und das Technische Museum Wien veranstalten am Sonntag, den 29. Jänner wieder das Hochspannungsfest. Geboten wird ein spannendes Programm zum Thema „Energie“. Hochspannungsvorführungen und Mitmachstationen laden bei freiem Eintritt (mit Wien Energie-Tickets) Groß und Klein zum Staunen ein. Jeweils zur halben Stunde entführt Sie eine beeindruckende Show in die Welt der Ladungen und Ströme. Im Anschluss an jede Hochspannungsführung spielt eine Band der besonderen Art. Ihre Instrumente: Bass, Schlagzeug und Blitze.