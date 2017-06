Hofflohmärkte in der gesamten Brigittenau

Am 1. Juli finden in der Brigittenau 13 Hofflohmärkte statt. Dabei laden Bewohner in die Innenhöfe ihrer Häuser ein, um nicht mehr benötigte, aber dennoch brauchbare Dinge weiterzugeben. Beim Durchstöbern der Stände lernen Besucher ihre Nachbarn kennen und haben Zugang zu den sonst verschlossenen Innenhöfen. Beim Herumspazieren lassen sich so neue und versteckte Orte und Plätze im Grätzel entdecken.

Wo: Rauscherstraße 6 und 8, Streffleurgasse 1, 6 und 14, Staudingergasse 11 und 17-19, Gaußplatz 6 und Wasnergasse 5, Leystraße 124, Jägerstraße 7 und 28, und Karl-Meißl-Straße 10.

Wann: 1. Juli, 13 – 19 Uhr

