Heiße Stimmung bei den Hot Box Girls

L’OPERA BURLESQUE: VIGNETTE COQUETTE

Opera Moderne und The Hot Box Girls präsentieren in Koproduktion L’Opera Burlesque. Diese zur Bühnenshow gewordene Fantasie vereint die Schönheit der Oper und die Eleganz des neoklassischen Burlesque-Tanzes, gespickt mit Luftakrobatik, Fächertanz und atemberaubenden klassischen Stimmen.

Termine :

Samstag, 25.03.2017, 20 Uhr

Samstag, 22.04.2017, 20 Uhr

Freitag, 19.05.2017, 20 Uhr

HOT BURLESQUE REVUE

„Sisters from another Mister“ ist die jazzige, unterhaltsame Schwester der Opernshow. Die Mischung aus heißem Jazz, Musicalrevue, Tanz und Burlesque begeistert seit mehreren Jahren das Wiener Publikum. A Jazz Burlesque erzählt die Geschichte zweier Städte und zweier Schwestern, die sich – vor Jahren getrennt und nun wieder vereint – zusammentun, um alte G’schichtln und neue G’schpusis in bester musikalischer Manier zu drucken.

Termine :

Samstag, 20.05.2017, 20 Uhr

Freitag, 28.04.2017, 20 Uhr

Wir verlosen 4×2 Tickets für den 19. und 20. Mai!