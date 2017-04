Das Internet entdecken

Jung und alt lernen am A1 Internet für alle Campus nebeneinander und kostenlos den richtigen Umgang im Netz. Die Bandbreite der angebotenen Workshops reicht vom Grundwissen für PC und Smartphone für Senioren bis hin zu Schnittkursen für Youtube und der Bildbearbeitung fürs Familienfotobuch.

Außerdem stehen zu den Öffnungszeiten kostenlose Internetplätze für jeden zur Verfügung.

Ein Ausflug am ersten Tag der Osterferien bringt Einblicke in das Angebot für junge Kursteilnehmer. Gemeinsam mit den zwei Medienpädagogen Sandra und Jaro tauchen die Kinder in die Welt der Internetvideos ein. Drei Videos werden analysiert. Eine sogenannte “Challenge” bei der ein junger Mann seine Socken riecht, eine Beauty-Vloggerin die Tipps für die richtige Schminke gibt und ein junger Mann der Minecraft spielt und gleichzeitig kommentiert.

Learning by Doing

Die Teilnehmer bewerten die Videos und stellen im Anschluss Fragen.

Danach geht es gleich an die praktische Umsetzung. Ausgerüstete mit Tipps und Tricks der Medienpädagogen erstellen sie ihr erstes eigenes Video für das Internet.