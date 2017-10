Ikone des Underground

Der Amerikaner Mark Lanegan zählt zu den umtriebigsten Künstlern der Rockszene. Von der Zeit als Kopf der Grunge-Ikonen The Screaming Trees über seine Jahre bei Queens of the Stone Age bis hin zu seinen akustischen Solo-Arbeiten oder den Krautrock-­Exkursionen: Wenn dieser 52-jährige Sänger und Gitarrist aus Seattle an einem Projekt mitwirkt, entsteht oft Herausragendes. Fans können sich am 2. November im WUK (9., Währinger Straße 59) persönlich davon überzeugen.

Infos & Karten: www.wuk.at