Erste Schritte am Computer: Auf dem A1 Campus werden kostenlose Internet-Schulungen für Senioren angeboten. Nach dem Motto „Internet für alle“ wird in Kursen der Umgang mit Computer und Internet Schritt für Schritt von A1-Mitarbeitern erklärt. Das umfassende Angebot reicht von „Grundkenntnisse am PC“ über „Kommuni­zieren mit Skype“ bis hin zu „Fotobearbeitung im Internet“. Von 25. bis 28. Oktober kann man sich auf der Lebens­lust-Messe über das umfangreiche Programm von A1 erkundigen. Weitere Infos finden Sie unter: www.lebenslust-messe.at