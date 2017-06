Österreichs größte Open-Air Yoga Session

Die Joya Yoga Convention unter freiem Himmel lockt zahlreiche Promis aus Kunst, Kultur und Medien an. Am 11. Juni können alle, die in eine Yoga-Stunde reinschnuppern wollen, ihre Yoga-Künste gratis testen. Der traumhafte Augarten wird an diesem Sonntag zum großen Open-Air-Yoga-Studio. Jung und Alt, ob Yoga-Perfektionisten oder Anfänger – alle sind herzlich willkommen! Noch dazu locken veganen Köstlichkeiten, Food-Trucks, Show-Cooking, Gratis-Massage, Kinder-Programm und vieles mehr. Falls das Wetter nicht passen sollte, findet die Veranstaltung am 18. Juni statt.