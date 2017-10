Bei den Sommerfestspielen in Brunn am Gebir­ge wird 2018 das Musical „Blutsbrüder“ gespielt: Noch sind zwei Rollen unbesetzt! Musi­calstar Maya Hakvoort sucht daher zwei Kinder (Bub und Mädchen, 12 bis 14 Jahre), die gerne tanzen und singen. Castings finden am 21.und 22. Oktober statt. Nähere Infos finden Sie unter www.brunnamgebirge.at