Kernölamazonen in Baden

Landei und Großstädterin treffen aufeinander: die steirische Bio-Bäuerin Gudrun trifft in Wien auf die arbeitssuchende Caro. Beide haben den Traum von einer Musical-Karriere also starten sie zusammen als Musik-Kabarettistinnen durch. Mit dem Fiaker fahren sie durch den Beton-Dschungel, wo sie allerlei Gestalten in der U-Bahn, dem Prater oder beim Würstelstand begegnen und diese besingen. Auch das Land – Gudruns Heimat –machen die Frauen noch unsicher: Feuerwehrfeste, Fensterln und Nächte in Scheunen warten schon auf die beiden Komikerinnen. Sehen Sie die Kernölamazonen mit ihrem Programm “Stadt Land” am 21. April im Congress Casino Baden! Besucher erwartet ein Mix aus Wort, Musik und Spiel in einer rasenden Mischung aus Kabarett und Musiktheater.

Wir verlosen 2×2 Tickets!

Wann: 21. April 2017 | 19.30 Uhr

Wo: Congress Casino Baden | Kaiser Franz-Ring 1, 2500 Baden

Tickets: Tel.: +43 2252 444 96 444 | E-Mail: tickets.ccb@casinos.at | online: www.oeticket.com

Infos: www.casinos.at



Einsendeschluss für die Gewinnspielteilnahme: 14.4.2017