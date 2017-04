Kicken: FAC sucht die “Käfigstars”

Für alle Begeisterten des runden Leders organisiert der Floridsdorfer AC in Kooperation mit dem Bezirk Floridsdorf eine ganz besondere Veranstaltung, die an die Anfänge Alabas, Arnautovics & Co erinnern. Im Mai werden aus einem Teilnehmerfeld von maximal 16 Teams die „Floridsdorfer Käfigstars“ gekürt. Dem Gewinnerteam winkt dabei ein Spiel gegen die Profis des Erste Liga Klubs. Die Fußballkäfige im Wasserpark, sowie in der Berzeliusgasse/Marco Polo Promenade werden im Mai Schauplatz des, vom FAC organisierten, Turniers. Am 6. und 13. Mai werden jeweils Vorausscheidungen gespielt, wobei jedes Team an einem der beiden Turniertage teilnimmt. Die vier besten Teams jedes Tages qualifizieren sich für das Finale, welches am 25. Mai im Wasserpark stattfindet. Teilnahmeberechtigt sind Männer und Frauen ab dem 15. Lebensjahr. Die Mixed-Teams mit kreativen Teamnamen, bestehen aus mindestens fünf und maximal zehn Spielern. Für alle Trickser, Ballkünstler und Käfigzauberer läuft die Anmeldephase noch bis 21. April. Zuschauer sind ebenfalls herzlichst dazu eingeladen.

Weitere Informationen, sowie das Anmeldeformular zum Turnier befinden sich auf der FAC Website unter www.fac.at/kaefigstars