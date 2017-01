Kinderfasching in Alterlaa

Der Kinderfasching in der Kaufpark-Mall hat bereits Tradition. Seit 5 Jahren veranstalten die SPÖ Alterlaa und die Kaufleute des Kaufparks diesen gut besuchten Event. Der nächste findet am Sonntag, den 29. Jänner 2017 von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Kaufpark-Mall statt. Es gibt wieder ein tolles Programm.

Spiel und Spaß für alle

Bizzi hat wieder jede Menge Mitmachspiele und Lieder vorbereitet, die Kinderfreunde sind mit Spielestationen und einem tollen Animationsprogramm zu Gast.

Eintrittskarten sind jeden Donnerstag von 18.30 Uhr bis 21 Uhr im Lokal der SPÖ Alterlaa A6/02 erhältlich. Und natürlich auch bei der Veranstaltung am 29. Jänner 2017 direkt vor Ort im Kaufpark ab 14 Uhr. Kinder € 3,–, Erwachsene € 5,–, Familienkarte (2 Erwachsene und max. 3 Kinder) € 12,-